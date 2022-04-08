Отоларинголог Стародумова рассказала о возможном вреде наушников с функцией шумоподавления

Оториноларинголог, хирург Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Татьяна Стародумова рассказала о возможном вреде наушников с функцией шумоподавления.

«Сами по себе наушники с функцией шумоподавления вполне безопасны и даже могут предотвратить от потери слуха, поскольку защищают от сторонних громких звуков, таких как шум двигателя в самолёте. Но у таких наушников есть большой минус — они создают ощущение давления в ушах, что довольно опасно», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, из-за давления в ушах может возникнуть головокружение и головная боль.

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