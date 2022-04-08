Роспотребнадзор предупредил о возможном обороте продукции Kinder с бактерией сальмонеллы
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«(Роспотребнадзор. — RT) информирует о поступлении оперативной информации по международным информационным системам… о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что служба принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции.
В октябре Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии, кишечную палочку и стафилококк.