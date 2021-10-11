Роскачество обнаружило кишечную палочку в наггетсах некоторых марок

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Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии, кишечную палочку и стафилококк.
Роскачество обнаружило кишечную палочку в наггетсах некоторых марок
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на организацию.

«По результатам исследования Роскачества наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых из них обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей», — уточняется в сообщении Роскачества.

Кроме того, эксперты добавили, что состав наггетсов, указанный на упаковке, не всегда соответствует действительности.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, употребление каких продуктов из супермаркета может негативно отразиться на здоровье.

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