Красный Крест в России вводит ваучеры для покупки беженцами необходимых вещей
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«Важный вопрос, который мы внедряем в нашу деятельность, — это ваучерная система, которая будет позволять людям при получении определённой карточки пойти в магазин или в аптеку», — цитирует РИА Новости его заявление.
По словам Савчука, ваучерная система будет в первую очередь распространяться на семьи с детьми до трёх лет, семьи с детьми-инвалидами и на лиц старше 60 лет.
РКК уже отправил в Ростовскую и Воронежскую области первую партию продуктовых и аптечных карточек, всего более 17 тыс.
«Мы отправили 2200 ваучеров «Пятёрочки» и 15 тыс. аптечных ваучеров», — рассказал он.
Ранее Савчук сообщил о заключении соглашения с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по поддержке переселенцев из Донбасса.