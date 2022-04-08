Красный Крест в России вводит ваучеры для покупки беженцами необходимых вещей

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Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил о внедрении ваучерной системы для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, с помощью специальных карточек они смогут покупать необходимые товары и лекарства в магазинах и аптеках.
Красный Крест в России вводит ваучеры для покупки беженцами необходимых вещей
  • Gettyimages.ru
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«Важный вопрос, который мы внедряем в нашу деятельность, — это ваучерная система, которая будет позволять людям при получении определённой карточки пойти в магазин или в аптеку», — цитирует РИА Новости его заявление.

По словам Савчука, ваучерная система будет в первую очередь распространяться на семьи с детьми до трёх лет, семьи с детьми-инвалидами и на лиц старше 60 лет.

РКК уже отправил в Ростовскую и Воронежскую области первую партию продуктовых и аптечных карточек, всего более 17 тыс.

«Мы отправили 2200 ваучеров «Пятёрочки» и 15 тыс. аптечных ваучеров», — рассказал он.

Ранее Савчук сообщил о заключении соглашения с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по поддержке переселенцев из Донбасса.

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