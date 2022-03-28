Красный Крест в России заключил соглашение с УВКБ ООН по беженцам из Донбасса

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Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил о заключении соглашения с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по поддержке переселенцев из Донбасса.
Красный Крест в России заключил соглашение с УВКБ ООН по беженцам из Донбасса
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«Мы заключили с ними дополнительное соглашение на совместную работу в рамках помощи в украинском кризисе. Мы также будем закупать на эти средства гигиенические товары, бытовую технику для пунктов временного размещения, ваучеры на продовольственные, аптечные товары», — цитирует Савчука РИА Новости.

По его словам, на помощь могут рассчитывать Курская, Владимирская, Волгоградская и Липецкая области. Также будут созданы мобильные пункты оказания помощи для беженцев из Донбасса при поддержке Красного Креста Германии.

Поддержку в реализации гуманитарного мандата Российского Красного Креста предложили лидеры 17 национальных обществ организации из Португалии, Польши, Египта, Турции, Италии и прочих стран.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 19,7 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

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