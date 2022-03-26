Минобороны России: за сутки эвакуированы более 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 19,7 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

«Только за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 19 694 человека, из них 3300 детей», — заявил он.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 439 тыс. человек, в том числе 91 673 ребёнка.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен с украинской стороной военнослужащих по формуле «десять на десять». Она отметила, что российское Минобороны провело большую работу по освобождению удерживаемых российских военнослужащих и гражданских моряков.