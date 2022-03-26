Минобороны России: за сутки эвакуированы более 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за минувшие сутки эвакуированы свыше 19,7 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.
Минобороны России: за сутки эвакуированы более 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
  • РИА Новости

«Только за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 19 694 человека, из них 3300 детей», — заявил он.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 439 тыс. человек, в том числе 91 673 ребёнка.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен с украинской стороной военнослужащих по формуле «десять на десять». Она отметила, что российское Минобороны провело большую работу по освобождению удерживаемых российских военнослужащих и гражданских моряков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить