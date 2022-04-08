Акушер Новосёлова перечислила осложнения из-за снижения уровня гемоглобина у беременных

Акушер-гинеколог Анна Новосёлова рассказала, что во время беременности уровень гемоглобина в крови может снижаться, из-за чего возрастает риск преждевременных родов, задержек роста и развития плода.

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что контролировать уровень гемоглобина необходимо на протяжении всей беременности. Ниже всего гемоглобин опускается во втором триместре — в этот период у плода активно развиваются головной мозг, почки и другие органы.

«Очень опасна тяжёлая анемия в третьем триместре: она повышает риск смерти матери и ребёнка, послеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний», — предупредила гинеколог.

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