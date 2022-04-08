Акушер Новосёлова перечислила осложнения из-за снижения уровня гемоглобина у беременных
- Gettyimages.ru
- © ER Productions Limited
В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что контролировать уровень гемоглобина необходимо на протяжении всей беременности. Ниже всего гемоглобин опускается во втором триместре — в этот период у плода активно развиваются головной мозг, почки и другие органы.
«Очень опасна тяжёлая анемия в третьем триместре: она повышает риск смерти матери и ребёнка, послеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний», — предупредила гинеколог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.