Хирург Бокерия открыл акцию «10 000 шагов к жизни» на ВДНХ

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Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» в Москве на ВДНХ открыл главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.
Хирург Бокерия открыл акцию «10 000 шагов к жизни» на ВДНХ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом сообщает kp.ru.

«Есть потрясающие цифры, которые я часто повторяю, — человек, который ходит в неделю хотя бы два часа, живёт на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведёт сидячий образ жизни... В прошлом году мы начали реализацию проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Всё больше городов и регионов присоединяется к этому проекту. Ведь ходьба для подавляющего большинства жителей России — это самый доступный, безопасный и физиологичный с точки зрения профилактики заболеваний способ повышения физической активности», — заявил Лео Бокерия.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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