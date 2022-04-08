В Кемеровской области выявили 135 случаев коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 135 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 517 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 159 007. Выздоровели 152 493 человека.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 4252 пациента.

В целом в России за последние сутки зарегистрировали 14 311 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.