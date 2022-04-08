В Пермском крае зафиксировали 245 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 245 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 362 143.

По данным на утро 8 апреля, в «красных зонах» стационаров в тяжёлом состоянии находятся 56 пациентов, из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 181 случай коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 182 904 жителя, выздоровели 175 149.

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.