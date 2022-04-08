В Удмуртии зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 93 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 33 человека.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В числе заболевших восемь детей до 14 лет, 32 гражданина старше 65 лет», — отмечается в сообщении.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 509. Вылечился 158 231 пациент, в том числе 344 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 743 случая коронавируса за сутки. Госпитализированы 125 жителей, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб.

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.