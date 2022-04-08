В Татарстане выявили 258 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 258 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 90 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 139 352. Вылечились 132 453 человека, в том числе 538 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае более 52 тыс. жителей прошли диспансеризацию за месяц.

На профосмотрах специалисты приняли почти 12 тыс. человек, около 11 тыс. прошли углублённую диспансеризацию, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике региона.

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.