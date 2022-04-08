В Татарстане выявили 258 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане выявили 258 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 90 жителей.
В Татарстане выявили 258 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Raul Melian Rocha

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 139 352. Вылечились 132 453 человека, в том числе 538 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае более 52 тыс. жителей прошли диспансеризацию за месяц.

На профосмотрах специалисты приняли почти 12 тыс. человек, около 11 тыс. прошли углублённую диспансеризацию, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике региона.

Ранее советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский рассказал, что делать пациентам с постковидным синдромом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить