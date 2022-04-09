Юрист Соловьёв назвал способы оплаты контента в App Store и Google Play

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о способах оплаты контента в App Store и Google Play после запрета Visa и Mastercard в России в 2022 году.

«Google Play только в приложениях и за цифровой контент принимает оплату через QIWI-кошелёк. Также доступна оплата с номера своего мобильного телефона. Плюс появились так называемые подарочные (через систему VPN) и аналоговые кобейджинговые карты... работающие на базе не одной, а сразу двух платёжных систем. Транзакции по карте обрабатывает то одна, то другая платёжная система, в зависимости от того, в какой стране происходит оплата. Оплата при помощи подарочных карт — только через VPN», — рассказал эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что на этой почве активизировались мошенники, которые предлагают россиянам нелегальные способы оплаты.

Как объяснил Соловьёв, они пытаются убедить людей перевести им деньги для того, чтобы иметь доступ к платным сервисам App Store или Google Play.

«В основе обмана три кита: наше желание получить приз — запретный плод, сэкономить и получать то, чего нет у других», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, в связи с этим необходимо сделать свой интернет-магазин.

6 марта в пресс-службе ЦБ России пояснили, что россияне не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, однако по-прежнему можно оплачивать покупки пластиковыми картами этих систем.