В Госдуме прокомментировали идею обязательной медиации при разводе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец сделать обязательной медиацию при разводе.

«Любые формы попытки сохранить семью, конечно, могут только приветствоваться. Но мне бы не хотелось, чтобы это было платной услугой. Насколько мне известно, сегодня медиация оплачивается либо сторонами споров, либо работодателем, если речь идёт, например, о трудовых отношениях. Что уже говорит само за себя. Поэтому, если это будет статьёй дополнительных расходов для семей, то, конечно, это не приведёт ни к чему хорошему», — сказала Бессараб.

Она отметила, что на сегодняшний день суды «крайне неохотно решают на первом заседании вопрос о расторжении брака, особенно если в семье есть дети».

«И это уже традиционно, что люди, которые понимают, что у них есть дети в семье, и разводятся, они настраиваются на длительный судебный процесс. Поэтому медиаторы, я считаю, это просто ещё одна надстройка, которая вполне объективно может быть добровольной в случае желания семьи пройти такую процедуру. Но делать её обязательной, на мой взгляд, избыточно», — добавила депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать обязательными процедуры с участием независимого лица-медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению браков.

По её мнению, данная норма поможет супругам найти компромиссы в спорных моментах, свести к минимуму хронический стресс у детей и сохранить семейное благополучие.