В России призвали сделать обязательной медиацию при разводе

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать обязательными процедуры с участием независимого лица-медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению браков.

Копия обращения на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева имеется в распоряжении RT.

Кроме того, Волынец направила обращение в Госдуму с просьбой внести изменения в законодательство для того, чтобы сделать этот досудебный способ урегулирования семейных споров обязательным.

По её словам, сложившаяся практика показывает, что супруги редко самостоятельно принимают решение об обращении к медиации — примирительной процедуре с участием независимого лица.

При этом детский омбудсмен Татарстана отметила необходимость внедрения такой возможности как обязательного шага досудебного урегулирования в делах по расторжению браков.

По её мнению, данная норма поможет супругам найти компромиссы в спорных моментах, свести к минимуму хронический стресс у детей и сохранить семейное благополучие.

«Прошу Вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров — процедуры медиации», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.