Россия продолжит выполнять обязательства в правозащитной сфере, несмотря на выход из СПЧ ООН
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«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует Кузьмина РИА Новости.
Он отметил, что Россия намеревается вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека.
Ранее Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в Совете по правам человека ООН.