Россия продолжит выполнять обязательства в правозащитной сфере, несмотря на выход из СПЧ ООН

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Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона не отступает от своих международных обязательств в правозащитной сфере, несмотря на решение о прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека.
Россия продолжит выполнять обязательства в правозащитной сфере, несмотря на выход из СПЧ ООН
  • AP
  • © John Minchillo

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует Кузьмина РИА Новости.

Он отметил, что Россия намеревается вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека.

Ранее Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в Совете по правам человека ООН.

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