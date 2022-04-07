Россия продолжит выполнять обязательства в правозащитной сфере, несмотря на выход из СПЧ ООН

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона не отступает от своих международных обязательств в правозащитной сфере, несмотря на решение о прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека.

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», — цитирует Кузьмина РИА Новости.

Он отметил, что Россия намеревается вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека.

Ранее Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в Совете по правам человека ООН.