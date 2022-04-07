В МИД назвали неправомерным ограничение членства России в СПЧ ООН

Ограничение членства России в Совете по правам человека ООН неправомерно. Об этом заявили в российском МИД.

Отмечается, что российская сторона рассматривает резолюцию ООН о приостановке членства России в СПЧ ООН как неправомерный и политически мотивированный шаг.

В МИД добавили, что целью данного решения является «демонстративное наказание суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

Ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в Совете по правам человека организации.