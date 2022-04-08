В совете родителей Москвы рассказали о ситуации с ценами на школьное питание

Член экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Татьяна Хремучкова заявила, что образовательные учреждения работают по старым контрактам, пока о повышении стоимости завтраков и обедов речи не идёт.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Во всех московских школах горячее питание предоставляется на основе действующих контрактов без привлечения дополнительных бюджетных средств. У нас нет цифр, что что-то подорожало. Мы до сих пор работам по старым контрактам, всю актуальную информацию вы можете посмотреть на любом сайте школы Москвы. Цены как были, так и остались. О повышении цен на будущий контракт ещё рано говорить, потому что не готовы документы для подписания следующего контракта», — сказала Хремучкова.

Она также отметила, что при повышении себестоимости порции еды в школьной столовой качество питания не изменится.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за школьным питанием в регионе.