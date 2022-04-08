Врач Ильина перечислила способы борьбы с аллергией
- Gettyimages.ru
- © Paul Bradbury
По словам специалиста, первое и самое главное — прекратить контакт с аллергеном, однако это не всегда возможно, сообщают «Известия».
«Второе — фармакотерапия. То есть лекарства, антигистаминные, местные (топические) стероиды. Это эффективно, но не обладает профилактикой», — рассказала Ильина.
Третий способ — аллергенно-специфическая иммунотерапия, а четвёртый — просвещение, то есть донесение до людей информации об аллергиях, заключила эксперт.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.