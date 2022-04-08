Врач Ильина перечислила способы борьбы с аллергией

Заместитель директора по клинической работе, главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина назвала четыре главных способа лечения и борьбы с аллергией.

По словам специалиста, первое и самое главное — прекратить контакт с аллергеном, однако это не всегда возможно, сообщают «Известия».

«Второе — фармакотерапия. То есть лекарства, антигистаминные, местные (топические) стероиды. Это эффективно, но не обладает профилактикой», — рассказала Ильина.

Третий способ — аллергенно-специфическая иммунотерапия, а четвёртый — просвещение, то есть донесение до людей информации об аллергиях, заключила эксперт.

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