В Минздраве России рассказали о ситуации с производством и поставками препаратов от астмы
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«Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
По его словам, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.
Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.