В Минздраве России рассказали о ситуации с производством и поставками препаратов от астмы

Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

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«Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме», — цитирует РИА Новости Кузнецова. По его словам, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства. Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.