В Минздраве России рассказали о ситуации с производством и поставками препаратов от астмы

Короткая ссылка
Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
В Минздраве России рассказали о ситуации с производством и поставками препаратов от астмы
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

По его словам, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить