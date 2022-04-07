Врач Оболонский перечислил симптомы постковидного синдрома

Советник президента Ассоциации заслуженных врачей России, директор института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский назвал главные симптомы постковидного синдрома.

«Если у вас учащённое сердцебиение, а пульс в состоянии покоя не 60, а 90 ударов в минуту, то это звоночек, стоит задуматься», — сказал врач в разговоре с Общественной службой новостей.

Он добавил, что случаи нехватки воздуха в ситуации, вызывающей психоэмоциональное напряжение, ощущение комка в горле или груди могут быть признаком психологической проблемы, связанной с постковидом.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.