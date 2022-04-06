Терапевт Ахмедова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе

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Врач-терапевт, нутрициолог Сапият Ахмедова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе.
Терапевт Ахмедова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что переизбыток кофеина способен вызвать затруднение концентрации внимания и головокружение.

Как считает эксперт, кофе не стоит пить тем, кто страдает от фиброаденом, испытывает проблемы с пищеварением или сухостью кожи.

«Особенно чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами, установленным диагнозом «депрессия», — сказала Ахмедова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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