Терапевт Ахмедова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе

Врач-терапевт, нутрициолог Сапият Ахмедова рассказала о последствиях чрезмерного употребления кофе.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что переизбыток кофеина способен вызвать затруднение концентрации внимания и головокружение.

Как считает эксперт, кофе не стоит пить тем, кто страдает от фиброаденом, испытывает проблемы с пищеварением или сухостью кожи.

«Особенно чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами, установленным диагнозом «депрессия», — сказала Ахмедова.

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