Диетолог Дюваль дала советы по правильному питанию

Короткая ссылка
Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по правильному питанию.
Диетолог Дюваль дала советы по правильному питанию
  • Gettyimages.ru

В беседе с Nation News она выразила мнение, что в рационе должны присутствовать овощи — источник клетчатки, витаминов и минеральных веществ.

«В рационе также ежедневно должны быть фрукты и ягоды. Это тоже источник минеральных веществ, различных кислот, которые необходимы сосудам, и фруктозы, которая нужна для работы мозга. Фрукты и ягоды нужно есть в первой половине для, чтобы полученные сахара могли быть переработаны в энергию», — заявила Дюваль.

Как отметила эксперт, в рацион стоит добавлять и зелень, которая является источником органического кальция и минеральных веществ.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU сообщил, что заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить