Диетолог Дюваль дала советы по правильному питанию

Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по правильному питанию.

В беседе с Nation News она выразила мнение, что в рационе должны присутствовать овощи — источник клетчатки, витаминов и минеральных веществ.

«В рационе также ежедневно должны быть фрукты и ягоды. Это тоже источник минеральных веществ, различных кислот, которые необходимы сосудам, и фруктозы, которая нужна для работы мозга. Фрукты и ягоды нужно есть в первой половине для, чтобы полученные сахара могли быть переработаны в энергию», — заявила Дюваль.

Как отметила эксперт, в рацион стоит добавлять и зелень, которая является источником органического кальция и минеральных веществ.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU сообщил, что заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением.