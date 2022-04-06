В Якутии подтвердили 218 случаев коронавируса за сутки

В Якутии подтвердили 218 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализированы 33 жителя.

Об этом сообщает mk.ru.

Выздоровели за минувшие 24 часа 349 человек.

Лаборатории республики провели за сутки 2989 исследований на COVID-19, за всё время пандемии — 2 224 933.

В целом в России за последние 24 часа выявили 14 661 случай коронавирусной инфекции, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».