В Якутии подтвердили 218 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
Выздоровели за минувшие 24 часа 349 человек.
Лаборатории республики провели за сутки 2989 исследований на COVID-19, за всё время пандемии — 2 224 933.
В целом в России за последние 24 часа выявили 14 661 случай коронавирусной инфекции, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».