В Ростовской области зарегистрировали 426 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 426 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 366,2 тыс. Коэффициент распространения болезни — 0,8.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 743 пациента.

В целом в России за последние 24 часа выявили 14 661 случай COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».