В Оренбургской области выявили 200 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 200 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 снизился на 4,8%.

Общее число заболевших в регионе достигло 212 108.

Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе продлили действие рекомендаций для работодателей, в соответствии с которыми вакцинированные от COVID-19 сотрудники получают оплачиваемые дни отпуска, передаёт URA.RU.

«Сегодня будет принято решение о продлении действия рекомендации организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днём вакцинации. Или дополнительный день отпуска», — заявила губернатор Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».