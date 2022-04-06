В Удмуртии зафиксировали 108 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зафиксировали 108 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 жителей.
В Удмуртии зафиксировали 108 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 3306 пациентов. В ковидных стационарах 188 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 25 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 354 человека.

Также стало известно, что в Тверской области планируют усилить проведение диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, передаёт tverigrad.ru.

Данную тему обсудили на заседании оперштаба региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что диспансеризацию необходимо организовать так, чтобы все переболевшие COVID-19 могли пройти медицинское обследование.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».

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