В Иркутской области зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 288 464 жителя. Выздоровели 281 148 человек, в том числе 842 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Севастополе выявили 22 случая коронавирусной инфекции за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 82 209.

К настоящему времени первым компонентом вакцинировались 308 996 севастопольцев.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».

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