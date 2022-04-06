В Иркутской области зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 218 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 288 464 жителя. Выздоровели 281 148 человек, в том числе 842 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Севастополе выявили 22 случая коронавирусной инфекции за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 82 209.

К настоящему времени первым компонентом вакцинировались 308 996 севастопольцев.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАПО Министерства здравоохранения России, высказалась о вакцине «Спутник Лайт».