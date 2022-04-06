Минздрав России заявил, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского

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Пресс-служба Минздрава России заявила, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Минздрав России заявил, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского
  • РИА Новости

«После тяжёлой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — цитирует заявление Минздрава РИА Новости.

Ведомство выражает соболезнования близким и коллегам Жириновского.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя смерть политика, назвал Жириновского смелым и решительным человеком.

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