Сенатор Джабаров назвал Жириновского смелым и решительным человеком

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Анастасия Румянцева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Сенатор Джабаров назвал Жириновского смелым и решительным человеком
  • РИА Новости

«Я думаю, что Владимир Жириновский — это целая эпоха современной России. Он ярко вышел на политическую арену России в начале 1990-х годов. Очень умный человек, с глубокими, я бы даже сказал, академическими познаниями. Очень смелый и решительный, никогда не боялся говорить правду в лицо», — подчеркнул Джабаров.

Сенатор отметил, что это большая потеря для страны и для партии ЛДПР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.

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