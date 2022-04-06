Сенатор Джабаров назвал Жириновского смелым и решительным человеком

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Я думаю, что Владимир Жириновский — это целая эпоха современной России. Он ярко вышел на политическую арену России в начале 1990-х годов. Очень умный человек, с глубокими, я бы даже сказал, академическими познаниями. Очень смелый и решительный, никогда не боялся говорить правду в лицо», — подчеркнул Джабаров.

Сенатор отметил, что это большая потеря для страны и для партии ЛДПР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусом.