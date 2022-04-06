Госдума приняла закон о наказании за отождествление действий СССР и нацистской Германии

Госдума в среду, 6 апреля, приняла закон о наказании за отождествление действий СССР и нацистской Германии.

Штраф для граждан предлагается установить в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Для должностных лиц он составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечала соавтор законопроекта, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, закон предусматривает те же штрафы, которые действуют против незаконного использования нацистской символики.

15 марта Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области.

В 2021 году Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.