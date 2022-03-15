Преступления нацистов в Ростовской области в годы войны признаны геноцидом

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Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области.
Преступления нацистов в Ростовской области в годы войны признаны геноцидом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками... военными преступлениями и преступлениями против человечества... геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР», — цитирует судью РИА Новости.

В январе прокуратура обратилась в суд для признания геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве напомнили, что в Ростовской области в период её оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры.

Они систематически расстреливали мирных граждан и военнопленных Красной армии, а также использовали «иные способы уничтожения людей».

Следственный комитет в марте решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

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