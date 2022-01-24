Прокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области

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Прокуратура обратилась в суд для признания геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.
Прокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области
  • РИА Новости

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

Этому заявлению предшествовала «многодневная и кропотливая работа» прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России, подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что в Ростовской области в период её оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры.

Они систематически расстреливали мирных граждан и военнопленных Красной армии, а также использовали «иные способы уничтожения людей».

«За период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено не менее 126 тыс. мирных советских граждан и военнопленных», — добавили в Генпрокуратуре.

В октябре 2021 года Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.

Кроме того, бывшие военные нацистской Германии в настоящее время проверяются на предмет причастности к геноциду.

Следственный комитет в марте решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

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