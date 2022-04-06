Депутат Кирьянов отреагировал на идею продлить майские праздники до 10 дней

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT предложение продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.
Депутат Кирьянов отреагировал на идею продлить майские праздники до 10 дней
  • РИА Новости

«Я не вижу ничего плохого в инициативе. Как показывает практика, большое количество людей действительно на майских занимаются своим подсобным хозяйством, ездят на дачи, посевная в разгаре. Соответственно, можно было бы такое предложение принять за основу», — пояснил депутат.

Также, по словам Кирьянова, многие организации, которые могут переходить на плавающий режим работы, идут навстречу своим сотрудникам на майских праздниках.

То есть предоставляют возможность отдохнуть в этот период по согласованию, заявил собеседник RT.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.

По словам Даванкова, это поможет людям заняться посадками и больше пообщаться с родными и близкими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить