Депутат Кирьянов отреагировал на идею продлить майские праздники до 10 дней

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT предложение продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.

«Я не вижу ничего плохого в инициативе. Как показывает практика, большое количество людей действительно на майских занимаются своим подсобным хозяйством, ездят на дачи, посевная в разгаре. Соответственно, можно было бы такое предложение принять за основу», — пояснил депутат.

Также, по словам Кирьянова, многие организации, которые могут переходить на плавающий режим работы, идут навстречу своим сотрудникам на майских праздниках.

То есть предоставляют возможность отдохнуть в этот период по согласованию, заявил собеседник RT.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.

По словам Даванкова, это поможет людям заняться посадками и больше пообщаться с родными и близкими.