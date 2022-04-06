Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина
- РИА Новости
«Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин реневал (МНН левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК «Обновление» в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что препарат эффективен в борьбе с тяжёлыми нарушениями эндокринной системы.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в марте в России продали в пять раз больше препаратов для лечения щитовидной железы L-тироксин и эутирокс, чем за аналогичный период 2021 года.
Вице-премьер России Татьяна Голикова также анонсировала создание в России системы онлайн-контроля доступности лекарств.