Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина

Минздрав России зарегистрировал отечественный препарат для лечения щитовидной железы L-тироксин, сообщила пресс-служба ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал отечественный жизненно важный препарат L-тироксин реневал (МНН левотироксин натрия) производства российской фармкомпании ПФК «Обновление» в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что препарат эффективен в борьбе с тяжёлыми нарушениями эндокринной системы.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в марте в России продали в пять раз больше препаратов для лечения щитовидной железы L-тироксин и эутирокс, чем за аналогичный период 2021 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также анонсировала создание в России системы онлайн-контроля доступности лекарств.