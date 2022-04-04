В кабмине анонсировали создание в России системы для онлайн-контроля доступности лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала создание в России системы для онлайн-контроля доступности лекарств.

«Для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

К этой системе подключат всех главных внештатных специалистов Минздрава России по клиническим профилям.

Отмечается, что с помощью данной системы специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри конкретного региона, так и в целом по России.

В случае необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов для недопущения снижения запасов лекарств.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в марте в России продали в пять раз больше препаратов для лечения щитовидной железы «L-тироксина» и «Эутирокса», чем за аналогичный период 2021 года.