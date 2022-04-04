В Росздравнадзоре сообщили об ажиотажном спросе на препараты для лечения щитовидной железы
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Она отметила, что «был реальный ажиотажный спрос».
По её словам, благодаря маркировке лекарств в Росздравнадзоре «видели где, в какой аптеке, какое количество «L-тироксина» присутствовало.
«Нужно сказать, что… за март месяц в целом по стране было продано в пять раз больше (упаковок. — RT) «L-тироксина», Эутирокса» в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продаже», — приводит её слова РИА Новости.
Также она отметила, что маркировка позволяет отслеживать, есть ли какие-то проблемы с лекарствами.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России не наблюдается дефицит инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы.