В Росздравнадзоре сообщили об ажиотажном спросе на препараты для лечения щитовидной железы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в марте в России продали в пять раз больше препаратов для лечения щитовидной железы — «L-тироксина» и «Эутирокса», чем за аналогичный период 2021 года.

Она отметила, что «был реальный ажиотажный спрос».

По её словам, благодаря маркировке лекарств в Росздравнадзоре «видели где, в какой аптеке, какое количество «L-тироксина» присутствовало.

«Нужно сказать, что… за март месяц в целом по стране было продано в пять раз больше (упаковок. — RT) «L-тироксина», Эутирокса» в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продаже», — приводит её слова РИА Новости.

Также она отметила, что маркировка позволяет отслеживать, есть ли какие-то проблемы с лекарствами.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России не наблюдается дефицит инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы.