Мурашко: дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы в России нет
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«Никакого дефицита инсулина нет, он в достаточном количестве есть», — цитирует его РИА Новости.
Министр подчеркнул, что лекарств для терапии щитовидной железы тоже достаточно, в том числе зарубежных.
Мурашко призвал не закупать препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.
23 марта Совет Федерации одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарств в России в условиях санкций.
Ранее глава Минздрава страны сообщил, что все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию.