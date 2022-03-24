Мурашко: дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы в России нет

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В России не наблюдается дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко: дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы в России нет
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Никакого дефицита инсулина нет, он в достаточном количестве есть», — цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что лекарств для терапии щитовидной железы тоже достаточно, в том числе зарубежных.

Мурашко призвал не закупать препараты впрок, так как они имеют ограниченный срок годности.

23 марта Совет Федерации одобрил закон, направленный на регулирование обращения лекарств в России в условиях санкций.

Ранее глава Минздрава страны сообщил, что все фармацевтические компании подтвердили продолжение поставок в Россию.

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