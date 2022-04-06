РБК: МВД и ФНС будут пресекать куплю-продажу валюты «с рук»

ФНС направила в территориальные органы письмо с поручением заняться совместно с МВД пресечением купли-продажи валюты «с рук», сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная продажа валюты ведётся в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями.

2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством чего является укрепление курса рубля.