РБК: МВД и ФНС будут пресекать куплю-продажу валюты «с рук»

Короткая ссылка
ФНС направила в территориальные органы письмо с поручением заняться совместно с МВД пресечением купли-продажи валюты «с рук», сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, датированное 23 марта, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная продажа валюты ведётся  в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями.

2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством чего является укрепление курса рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить