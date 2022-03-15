Специалист по банковскому сектору Григорян объяснил, почему не стоит покупать валюту с рук

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Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян объяснил, почему не стоит покупать валюту с рук.
Специалист по банковскому сектору Григорян объяснил, почему не стоит покупать валюту с рук
  • Gettyimages.ru
  • © Atstock Productions

«Во-первых, нелегальная покупка валюты будет происходить с большими спредами, что может быть просто невыгодно, особенно если российская валюта начнёт укрепляться в дальнейшем», — заявил он в беседе с Life.ru.

Во-вторых, отметил эксперт, любые нелегальные операции — это всегда риск получить фальшивые деньги.

«Совершать валютные операции с гарантией подлинности можно только в банках. Если же вы купили фальшивую валюту с рук, то в этом случае закон никак не сможет вас защитить», — добавил Григорян.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлёв заявил, что ужесточение наказания за продажу валюты на чёрном рынке не обсуждается.

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