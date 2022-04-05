Экономист Беляев прокомментировал слова Борреля о противостоянии рубля санкциям

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что российский рубль хорошо противостоит санкциям.

Как объяснил эксперт, санкциям эффективно противостоит российская экономика, её сопротивляемость отражается на рубле, поэтому он становится устойчивой валютой.

По словам Беляева, в течение периода до конца февраля рубль нашёл своё «равновесное положение», курс находился на отметке 75—77 рублей за доллар.

«Сейчас рубль начал восстанавливаться до фундаментальных значений», — заключил он.

Ранее Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям.

2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством чего является укрепление курса рубля.