Экономист Беляев прокомментировал слова Борреля о противостоянии рубля санкциям
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Как объяснил эксперт, санкциям эффективно противостоит российская экономика, её сопротивляемость отражается на рубле, поэтому он становится устойчивой валютой.
По словам Беляева, в течение периода до конца февраля рубль нашёл своё «равновесное положение», курс находился на отметке 75—77 рублей за доллар.
«Сейчас рубль начал восстанавливаться до фундаментальных значений», — заключил он.
Ранее Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям.
2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством чего является укрепление курса рубля.