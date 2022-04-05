Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям

Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Российская валюта хорошо противостоит санкциям, рубль показал сильную сопротивляемость. Путин теперь настаивает на том, чтобы ему платили за газ в рублях для поддержания валюты. Посмотрим, что будет», — сказал он в интервью радио COPE.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее признал, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством чему является укрепление курса рубля.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».