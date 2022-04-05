Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям

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Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
  • Gettyimages.ru

«Российская валюта хорошо противостоит санкциям, рубль показал сильную сопротивляемость. Путин теперь настаивает на том, чтобы ему платили за газ в рублях для поддержания валюты. Посмотрим, что будет», — сказал он в интервью радио COPE.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее признал, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством чему является укрепление курса рубля.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

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