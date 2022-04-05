Кардиолог Иванов перечислил симптомы мерцательной аритмии

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Врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Иванов перечислил симптомы мерцательной аритмии.
Кардиолог Иванов перечислил симптомы мерцательной аритмии
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«Сам пациент может ощущать симптомы срыва ритма. Это внезапно возникшее сердцебиение с частотой пульса 130—150 ударов в минуту. Как правило, сопровождается снижением давления, головокружением, слабостью, потливостью», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, таких симптомов может и не быть, но, как правило, ощущаются перебои в работе сердца, внезапно участившееся сердцебиение.

«Больной спокойно сидел в кресле, смотрел телевизор, в этот момент вдруг заколотилось сердце. Это всегда повод обратиться к врачу», — отметил Иванов.

Как добавил эксперт, если учащённое сердцебиение не проходит в течение минуты, стоит вызвать скорую помощь.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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