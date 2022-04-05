Диетолог Герасимова высказалась о допустимой норме сахара в день

Врач-диетолог Наталия Герасимова высказалась о допустимой норме сахара в день.

«Я, как врач, рекомендую употреблять 30 г сахара в день, но, опять же, подчёркиваю, что необходимо смотреть на каждый случай индивидуально. Кроме того, в зависимости от блюда сахар ведёт себя по-разному», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, избыток углеводов может быть вреден не только для тех, кто склонен к развитию сахарного диабета, он в целом наносит ущерб микрофлоре кишечника.

«Снижение уровня углеводов позволяет организму получать большее количество энергии, то есть чем меньше мы едим сахара, тем меньше мы хотим есть, повышается уровень энергии и улучшается настроение», — отметила Герасимова.

Как добавила диетолог, чем меньше сладкого употребляет человек, тем лучше работает его нервная система.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.