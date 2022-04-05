Диетолог Гинзбург напомнил о пользе супов

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, напомнил о пользе супов.
Диетолог Гинзбург напомнил о пользе супов
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«Суп — довольно интересная еда и неслучайно присутствует практически во всех кухнях мира. Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом он в полтора-два раза менее калориен. Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам врача, суп также помогает создать однородный пищевой комок, который щадящим образом действует на слизистую желудка.

Как отметил Гинзбург, такое блюдо по определению содержит меньше бактериальных тел, поскольку супы обычно варят, а при разогревании кипятят.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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