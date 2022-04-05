В Кемеровской области выявили 149 случаев коронавируса за сутки

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В Кемеровской области выявили 149 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 486 жителей.
В Кемеровской области выявили 149 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 594, выздоровевших — 150 961.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 5377 пациентов.

В целом в России зарегистрировали 13 947 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.

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