В Кемеровской области выявили 149 случаев коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 149 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 486 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 594, выздоровевших — 150 961.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 5377 пациентов.

В целом в России зарегистрировали 13 947 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт Newinform.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.