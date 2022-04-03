Врач Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма COVID-19

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Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.
Врач Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Мы не знаем, как будет вести себя данный штамм через определённое время. Да, он вызывает более лёгкие заболевания, но в тоже время у более старшего населения он формирует более тяжёлое течение заболевания», — рассказала Белякова в беседе с «Радио 1».

Она напомнила, что основными мерами профилактики от COVID-19 остаются вакцинация и ревакцинация.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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