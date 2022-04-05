В Ростовской области зафиксировали 409 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 409 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 365 786. Коэффициент распространения вируса составляет 0,82.

Выздоровели 349 766 жителей области, включая 863 за последние 24 часа.

В целом в России за сутки выздоровели 13 947 человек, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.