В Татарстане зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 575. Выздоровели 130 957 жителей, в том числе 760 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге на лечении в больницах остаётся 1691 пациент с коронавирусом и пневмонией. Из них 74 человека поступили за последние сутки, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал городской администрации.

В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 248 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 40 петербуржцев.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить