В Татарстане зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 575. Выздоровели 130 957 жителей, в том числе 760 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге на лечении в больницах остаётся 1691 пациент с коронавирусом и пневмонией. Из них 74 человека поступили за последние сутки, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал городской администрации.

В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 248 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 40 петербуржцев.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.