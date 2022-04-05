В Удмуртии выявили 121 случай COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 121 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 17 жителей.
В Удмуртии выявили 121 случай COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 3348 пациентов. В ковидных стационарах находятся 203 пациента в состоянии средней тяжести, 27 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 498 человек.

Также стало известно, что в Омской области с 28 февраля в общеклинический оборот вернулось ещё 2608 коек, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Ранее они использовались для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

К плановому режиму работы возвращаются БСМП №2 и КМХЦ.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.

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